У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

08:30, 26 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня в столиці пройде дощ, вдень до +27°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com
У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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