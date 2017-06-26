У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня в столиці пройде дощ, вдень до +27°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.
"Хвіст" скандинавського циклону зачепить Україну - йтимуть грозові дощі (карта)
Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:13.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин