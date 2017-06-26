У результаті сходження зсуву в Китаї загинули понад 20 осіб (фоторепортаж)

09:30, 26 червня 2017
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24 людини загинули, ще 109 вважаються зниклими безвісти після сходження зсукву в китайській провінції Сичуань.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Оползнень зійшов 24 червня поблизу населеного пункту Десі повіту Моасянь провінції Сичуань, поховавши під собою 62 домашніх господарства, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал CGTN.

У результаті сходження зсуву в Китаї шестеро людей зникли безвісти

Вранці 25 червня рятувальники виявили тіла 9 осіб, 109 осіб числяться зниклими без вісті.

Відзначається, що в рятувальній операції задіяно понад 2500 людей.

Нагадаємо, через сильні зливи в Гватемалі зійшли зсуви гірських порід, у результаті яких загинули не менше 11 осіб.

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