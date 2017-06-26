Рятувальники попереджають про грози та сильний вітер в Україні

10:32, 26 червня 2017
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Сьогодні, 26 червня, у багатьох регіонах України очікуються сильні дощі та вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

"26 червня у західних, вдень і в північних та більшості центральних областей грози, подекуди шквали 15-20 м/с. На Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Також вдень 26 червня у Києві та Київській області очікуються грози. На території Київської області можливі пориві вітру до 15-18 м/с.

Нагадаємо, у понеділок, 26 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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