У Таджикистані стався потужний землетрус

11:21, 26 червня 2017
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У понеділок, 26 червня, у Таджикистані стався землетрус магнітудою 5,0.

У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Таджикистані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 47 км на південний схід селища Гарм. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

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