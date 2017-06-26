Погода на тиждень: в Україну прийде пекельна спека, синоптики обіцяють до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Цьоого тижня в Україні буде спекотно / focus.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі з грозами. Найспекотніше у центрі - до +32°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +27°, на півдні та сході до +30°. На заході обіцяють до +29°.

Прогноз на 26 червня / УНІАН

У вівторок, 27 червня, у країні практично без опадів. Вдень на сході до +32°, в інших регіонах +24°...+30°.

Прогноз на 27 червня / УНІАН

У середу, 28 червня, місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень на півдні очікується до +32°.

Прогноз на 28 червня / УНІАН

У четвер в Україні очікуються грозові дощі. Вночі по країні +17°...+22°, вдень на півдні та заході до +33°.

Прогноз на 29 червня / УНІАН

У п'ятницю сонячно і без опадів. У центрі і на півдні місцями +35°, в інших регіонах +27°...+34°.

Прогноз на 30 червня / УНІАН

1 і 2 липня в Україні місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде у Львівській області - до +12°, на решті території +13°...+22°. Вдень температура по країні +25°...+35°. У неділю вночі на заході до +11°, вдень в Україні +24°...+35°.

Прогноз на 1 липня / УНІАН

Прогноз на 2 липня / УНІАН

Народний прогноз

26 червня — день Килини-грічишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. 27 червня — Єлисей. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

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28 червня - день Святого Віта і Святого пророка Амоса. Якщо в червні ночі будуть теплі, тоді можна очікувати багато плодів.

29 червня — Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими. 30 червня — Мануїла. Гроза 30 червня — буде гарний урожай. Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

1 липня — Ярилів день. Глухий грім 1 липня - до тихого дощу, гучний - до зливи. Якщо гриміло протяжно, то це до тривалої негоди. 2 липня — Зосима-пасічника. Якщо бджоли сильно летять до своїх вуликів, скоро бути дощу; бджоли стають злішими, частіше жалять — буде посуха; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.

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