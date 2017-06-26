На сході Китаю понад 1,75 мільйона людей постраждали від повені

13:03, 26 червня 2017
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На сході Китаю з 22 червня йдуть проливні дощі, у результаті яких постраждали більше 1,75 млн жителів 47 повітів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через негоду змушені були евакуюватися близько 270 тис. осіб, передає Xinhua.

Центральні і південні регіони Чилі постраждали від повені

Очікується, що сильні зливи повернуться до провінції Цзянсі 28-29 червня.

Місцева влада закликала вжити всі необхідні заходи для запобігання геологічних лих, викликаних повенями.

Нагадаємо, 24 людини загинули, ще 109 вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в китайській провінції Сичуань.

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