На сході Китаю понад 1,75 мільйона людей постраждали від повені
На сході Китаю з 22 червня йдуть проливні дощі, у результаті яких постраждали більше 1,75 млн жителів 47 повітів.
Через негоду змушені були евакуюватися близько 270 тис. осіб, передає Xinhua.
Центральні і південні регіони Чилі постраждали від повені
Очікується, що сильні зливи повернуться до провінції Цзянсі 28-29 червня.
Місцева влада закликала вжити всі необхідні заходи для запобігання геологічних лих, викликаних повенями.
Нагадаємо, 24 людини загинули, ще 109 вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в китайській провінції Сичуань.
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