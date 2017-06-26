ДСНС попереджає про підйоми рівнів води на річках західної України

14:31, 26 червня 2017
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Протягом 26-27 червня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 26-27 червня на рiчках басейнiв Днiстра і Сяну (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над поточними рівнями станом на 08:00 25 червня, без загрози негативних наслідків.

Також 26 червня при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, цього тижня в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

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