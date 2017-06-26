Тропічний шторм "Дора" біля узбережжя Мексики досяг сили урагану

Тропічний шторм "Дора", який сформувався біля тихоокеанського узбережжя Мексики, посилився до урагану.

Шторм "Дора" досяг сили урагану / Strange sounds

Ураган рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 20 км/год. Максимальна стійка швидкість вітру становить понад 128 км/год, передає "РИА Новости" з посиланням на Національний центр попередження ураганів США.

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Раніше шторм був зафіксований приблизно в 265 км на південний захід від міста Акапулько.

Наголошується, що швидкість вітру може посилитися.

Нагадаємо, тропічний шторм "Сінді", який атакував південні штати США, призвів до загибелі дитини і частково зруйнував інфраструктуру.