Тропічний шторм "Дора" біля узбережжя Мексики досяг сили урагану

15:45, 26 червня 2017
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Тропічний шторм "Дора", який сформувався біля тихоокеанського узбережжя Мексики, посилився до урагану.

Дивні звуки
Шторм "Дора" досяг сили урагану / Strange sounds

Ураган рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 20 км/год. Максимальна стійка швидкість вітру становить понад 128 км/год, передає "РИА Новости" з посиланням на Національний центр попередження ураганів США.

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Раніше шторм був зафіксований приблизно в 265 км на південний захід від міста Акапулько.

Наголошується, що швидкість вітру може посилитися.

Нагадаємо, тропічний шторм "Сінді", який атакував південні штати США, призвів до загибелі дитини і частково зруйнував інфраструктуру.

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