Завтра в Україні практично без опадів, на сході вдень до +32° (відеопрогноз)

16:30, 26 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.

В Україні завтра практично без опадів / 7-themes.com
В Україні завтра практично без опадів / 7-themes.com

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

Погода на тиждень: в Україну прийде пекельна спека, синоптики обіцяють до +35° (карта)

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень до +28°.

У північних областях сонячно, температура - до +26°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +30°.

За народним прогнозом, 27 червня — Єлисей. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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