Київ накрила страшна злива (фото, відео)
Столицю України сьогодні, 26 червня, накрила страшна злива.
Щоправда, перша хвиля негоди тривала недовго - протягом 10-15 хвилин. Проте користувачі соцмереж пишуть про стіну дощу та зливу, якої давно не бачили.
Незабаром злива в Києві почалася з новою силою.
"Давно такого дощу не пам'ятаю", - пише на своїй сторінці у Facebook користувач Олег Катков.
Також він показав фото наслідків такої зливи: "Через 5 хвилин. Печерськ - тримайтеся, йде на вас".
Інші користувачі соцмереж теж публікують, яка негода вирувала в Києві:
Раніше ДСНС попереджала, що вдень 26 червня у Києві та Київській області очікуються грози. На території Київської області можливі пориві вітру до 15-18 м/с.
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