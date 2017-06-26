Київ накрила страшна злива (фото, відео)

16:11, 26 червня 2017
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Столицю України сьогодні, 26 червня, накрила страшна злива.

Злива у Києві / facebook.com/mailolegid
Злива у Києві / facebook.com/mailolegid

Щоправда, перша хвиля негоди тривала недовго - протягом 10-15 хвилин. Проте користувачі соцмереж пишуть про стіну дощу та зливу, якої давно не бачили.

Незабаром злива в Києві почалася з новою силою.

Злива у Києві / facebook.com/mailolegid
Злива у Києві / facebook.com/mailolegid

"Давно такого дощу не пам'ятаю", - пише на своїй сторінці у Facebook користувач Олег Катков.

Також він показав фото наслідків такої зливи: "Через 5 хвилин. Печерськ - тримайтеся, йде на вас".

Наслідки зливи у столиці / facebook.com/mailolegid
Наслідки зливи у столиці / facebook.com/mailolegid

Інші користувачі соцмереж теж публікують, яка негода вирувала в Києві:

Раніше ДСНС попереджала, що вдень 26 червня у Києві та Київській області очікуються грози. На території Київської області можливі пориві вітру до 15-18 м/с.

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