У Києві завтра без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.

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