Наслідки зливи в Києві: на Нивках затопило вулицю (фото)

Внаслідок дощу в Києві затопило деякі вулиці.

У Києві пройшла злива / facebook.com/dtp.kiev.ua

Наслідки дощу на столичних Нивках на своїй сторінці в Facebook показав dtp.kiev.ua.

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"Вул. Туполєва, між вул. Блюхера та вул. Салютною. Швидкість 10 км/год. І така ситуація не тільки на цій вулиці Києва. Будьте уважні та обережні! Обирайте маршрут!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, столицю України 26 червня накрила страшна злива. Перша хвиля негоди тривала недовго - протягом 10-15 хвилин, однак користувачі соцмереж пишуть про стіну дощу. Незабаром злива в Києві розпочалася з новою силою.