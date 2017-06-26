Наслідки зливи в Києві: на Нивках затопило вулицю (фото)
Внаслідок дощу в Києві затопило деякі вулиці.
Наслідки дощу на столичних Нивках на своїй сторінці в Facebook показав dtp.kiev.ua.
Потужна злива затопила Сімферополь (фото, відео)
"Вул. Туполєва, між вул. Блюхера та вул. Салютною. Швидкість 10 км/год. І така ситуація не тільки на цій вулиці Києва. Будьте уважні та обережні! Обирайте маршрут!" - йдеться у повідомленні.
Як повідомляла Погода УНІАН, столицю України 26 червня накрила страшна злива. Перша хвиля негоди тривала недовго - протягом 10-15 хвилин, однак користувачі соцмереж пишуть про стіну дощу. Незабаром злива в Києві розпочалася з новою силою.
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