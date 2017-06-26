Над кількома районами столиці пронеслися сильний дощ та буревій - підтоплені вулиці, повалені дерева (відео)

18:54, 26 червня 2017
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Сильний дощ із буревієм пронеслися над Подолом, Оболонню, Троєщиною та ще декількома районами столиці.

Злива у Києві / facebook.com/mailolegid
Злива у Києві / facebook.com/mailolegid

Пообіді деякі райони Києва накрила потужна короткочасна злива.  Кияни почали публікувати у соцмережах відео із наслідками негоди, передає ТСН.

Київ накрила страшна злива (фото, відео)

Так, на Подолі через потужні пориви вітру дерево привалило автівку. В результаті ніхто не постраждав, а машину вдалося витягнути із-під гілок цілком неушкоджену. 

Також на кадрах видно, як деякі вулиці підтопило, а колеса автівок ледь не повністю опинилися під водою. 

На Подолі також підтопило декілька вулиць і перехожим довелося переходити дорогу через імпровізований місток – звичайну лавку перекинули через глибоку калюжу, щоб люди могли потрапити на сухий бік вулиці. 

Раніше Укргідрометцентр попередив українців про грози та зливи з градом упродовж 26 та 27 червня. Так, 27 червня протягом доби у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вночі грози очікуються в Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози. Град та шквали прогнозують вдень у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. 

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