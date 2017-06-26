Сильна злива перетворила міст у Кам'янці-Подільському на водоспад (відео)

Сильна злива, яка супроводжувалася градом, затопила вулиці Кам'янця-Подільського.

Міст став водоспадом / скріншот відео

Злива, яка накрила Кам'янець-Подільський у понеділок, 26 червня, перетворила вулиці міста на гірські річки, а Новопланівський міст став справжнім водоспадом.

Як видно на відео, великі потоки води стікали вулицями міста до Новопланівського мосту.

А вже з самого мосту дощова вода впадала у річку Смотрич, перетворивши міст на водоспад.

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Сильну зливу яка накрила місто, супроводжував град та сильний вітер, який повалив дерева.

"Десятки поламаних дерев, зруйновані електромережі, розкриті дахи будівель. Служби уже розпочинають працювати над усуненням наслідків стихії", – написав міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич на своїй сторінці в Facebook.