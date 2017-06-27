В Україні сьогодні практично без опадів, на сході до +32° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.

Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода / 7-themes.com

На сході практично без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

Читайте також ДСНС попереджає про підйоми рівнів води на річках західної України

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області до +28°.

У північних областях мінлива хмарність, температура - до +26°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Прогноз на 27 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 червня — Єлисей. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.