Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 червня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

Читайте також ДСНС попереджає про підйоми рівнів води на річках західної України

Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.