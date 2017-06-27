На Черкащині через негоду загинула людина

09:26, 27 червня 2017
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У Черкаській області внаслідок падіння дерева загинула дівчина 1999 року народження.

На Черкащині внаслідок падіння дерева загинула людина / ДСНС
На Черкащині внаслідок падіння дерева загинула людина / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, на Черкащині у 2 районах області через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) сталося повалення 18 дерев (с. Ліпляве, с. Грищенці, с. Литвинець Канівського району та с. Оксанино Уманського району), внаслідок чого загинула одна особа (дівчина 1999 року народження).

Нагадаємо, сильна злива, яка супроводжувалася градом, затопила вулиці Кам'янця-Подільського.

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