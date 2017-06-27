В Україні через негоду знеструмлено 86 населених пунктів (відео)
Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Хмельницькій області знеструмлено 32 населених пункти, Черкаській – 32, у Вінницькій – 22.
В Україні сьогодні практично без опадів, на сході до +32° (карта)
У то же чай на території Київської, Хмельницької та Черкаської областей внаслідок негоди загинула 1 особа, сталося повалення 147 дерев, пошкоджено 66 покрівель житлових будинків та 2 об’єктів соціально-побутової сфери, а саме:
- у Київській області - повалено 80 дерев, пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 66 приватних житлових будинків;
- у Хмельницькій області - у м. Кам’янець-Подільський повалено 70 дерев, пошкоджено шиферні покрівлі на 2 загально-освітніх школах (с. Княжпіль та с. Кам’янка) та будівлі сільської Ради (с. Кам’янка);
- у Черкаській області - у 2 районах області сталося повалення 18 дерев, внаслідок чого загинула 1 особа (дівчина 1999 року народження).
Нагадаємо, сильний дощ із буревієм пронеслися над Подолом, Оболонню, Троєщиною та ще декількома районами столиці.
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