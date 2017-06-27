В Україні через негоду знеструмлено 86 населених пунктів (відео)

10:05, 27 червня 2017
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Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Хмельницькій області знеструмлено 32 населених пункти, Черкаській – 32, у Вінницькій – 22.

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У то же чай на території Київської, Хмельницької та Черкаської областей внаслідок негоди загинула 1 особа, сталося повалення 147 дерев, пошкоджено 66 покрівель житлових будинків та 2 об’єктів соціально-побутової сфери, а саме:

- у Київській області - повалено 80 дерев, пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 66 приватних житлових будинків;

- у Хмельницькій області - у м. Кам’янець-Подільський повалено 70 дерев, пошкоджено шиферні покрівлі на 2 загально-освітніх школах (с. Княжпіль та с. Кам’янка) та будівлі сільської Ради (с. Кам’янка);

- у Черкаській області - у 2 районах області сталося повалення 18 дерев, внаслідок чого загинула 1 особа (дівчина 1999 року народження).

Нагадаємо, сильний дощ із буревієм пронеслися над Подолом, Оболонню, Троєщиною та ще декількома районами столиці.

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