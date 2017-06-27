В Індонезії стався землетрус

11:11, 27 червня 2017
1521
0

У вівторок, 27 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Таджикистані стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 59 км на північний схід від населеного пункту Толеба на острові Хальмахера. Осередок землетрусу залягав на глибині 172,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин