У вівторок, 27 червня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 59 км на північний схід від населеного пункту Толеба на острові Хальмахера. Осередок землетрусу залягав на глибині 172,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.