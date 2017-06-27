У результаті проливних дощів у Китаї загинули 28 людей
У центрі і на сході Китаю проливні дощі призвели до загибелі 28 людей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.
Дощі йдуть з 22 червня в провінціях Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Хубей, Хунань, Сичуань, Гуйчжоу, Юньнань і місті центрального підпорядкування Чунцин, передає "РИА Новости" з посиланням на Xinhua.
На сході Китаю понад 1,75 мільйона людей постраждали від повені
Відзначається, що в кількох районах сталися повені і зсуви, зруйновано понад 6,5 тисяч будинків, ще 60 тисяч будівель пошкоджено.
Через стихію понад 504 тисяч осіб були евакуйовані до безпечних місць, 186 тисяч жителів потребують екстреної допомоги.
На даний момент матеріальний збиток оцінюється в 1,3 мільярда доларів.
Нагадаємо, тропічний шторм "Дора", який сформувався біля тихоокеанського узбережжя Мексики, посилився до урагану.
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