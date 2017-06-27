У вівторок, 27 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 27 червня протягом доби у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харьківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаєвській, Одеській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вночі 27 червня в Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються грози.

Крім того, вдень 27 червня у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях грози, місцями град та пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях.