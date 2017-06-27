В Україні оголосили штормове попередження
У вівторок, 27 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
Так, 27 червня протягом доби у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харьківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаєвській, Одеській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Вночі 27 червня в Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються грози.
Крім того, вдень 27 червня у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях грози, місцями град та пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°