У китайській провінції Сичуань зійшов другий зсув за чотири дні

14:33, 27 червня 2017
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У повіті Моасянь провінції Сичуань (Китай), де безвісти пропали 93 людини, зійшов другий зсув.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сходження зсуву сталося вранці 27 червня, люди, що знаходилися в районі обвалу, були оперативно евакуйовані, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеве радіо CNR.

На сході Китаю понад 1,75 мільйона людей постраждали від повені

Перший зсув у повіті Моасянь зійшов 24 червня, поховавши під собою 62 домашніх господарства.

Після цього з'явилася інформація про можливість повторного обвалу. Тоді рятувальники і журналісти були швидко виведені з місця пошуків, однак пізніше кілька груп рятувальників повернулися до пошукових робіт.

Нагадаємо, у центрі і на сході Китаю проливні дощі призвели до загибелі 28 людей, ще 16 вважаються зниклими без вести.

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