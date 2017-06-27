Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

15:44, 27 червня 2017
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Сьогодні, 27 червня, на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 27 червня на рiчках басейнiв Днiстра і Сяна (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1 м над поточними рівнями.

Також у зв'язку з очікуваними опадами 27 червня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

Нагадаємо, 27 червня у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

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