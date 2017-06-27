Україну завтра накриє спека, на півдні та сході синоптики обіцяють до +32° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.

В Україні завтра очікується спекотна погода / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

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На заході України хмарно з проясненнями. Вдень до +30°.

У північних областях сонячно, температура - до +28°. У центрі України місцями очікуються грози, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 28 червня - день Святого Віта і Святого пророка Амоса. Якщо в червні ночі будуть теплі, тоді можна очікувати багато плодів.

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