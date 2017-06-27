У Києві завтра буде спекотно і без опадів

17:00, 27 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 червня у столиці без опадів, вдень до +28°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мніливий, до 2.5 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 червня, в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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