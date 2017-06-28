Близько 5 мільйонів людей постраждали від проливних дощів у Китаї

13:55, 28 червня 2017
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Сильні дощі пройшли в провінціях Хунань і Цзянси.

Синоптики обіцяють продовження злив / фото news.cn
Синоптики обіцяють продовження злив / фото news.cn

Близько 2,5 млн. осіб постраждали від проливних дощів, що йдуть з 22 червня в провінціях Хунань /Центральний Китай/ і Цзянси /Східний Китай/, як повідомляє Сіньхуа.

Повідомляється, що середній обсяг опадів у пров. Хунань становить 122,6 мм. Попередні дані показують, що станом на 17:00 27 червня від негоди 82 повітах постраждали 2 млн. 506,4 тис. осіб, було в екстреному порядку евакуйовано 178,3 тис. осіб, зруйновано 3245 приміщень, в зоні лиха опинилося 184,93 тис. га сільгоспугідь.

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У провінції Цзянсі від злив постраждало 2,47 млн. чоловік з 68 повітів, майже 360 тис. осіб було евакуйовано в екстреному порядку. Завдано шкоди 235 тис. га сільгоспугідь, 2863 приміщення обрушилися.

Згідно з прогнозом, у найближчі два дні на півночі провінції Цзянсі очікуються сильні дощі.

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