В Японії стався потужний землетрус

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,7 стався в середу на півночі Японії. Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомило національне метеорологічне управління країни, епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на схід від префектури Хоккайдо, а вогнище залягало на глибині 40 км.

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Інформації про потерпілих або руйнування не надходило, загрози цунамі оголошено не було.

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