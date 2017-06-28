В Японії стався потужний землетрус

15:57, 28 червня 2017
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Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Flickr, Matt Katzenberger
Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,7 стався в середу на півночі Японії. Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомило національне метеорологічне управління країни, епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на схід від префектури Хоккайдо, а вогнище залягало на глибині 40 км.

В Індонезії стався землетрус

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило, загрози цунамі оголошено не було.

Ранішев Таджикистані стався землетрус.

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