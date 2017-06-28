В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик

19:12, 28 червня 2017
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У Києві завтра буде суха та сонячна спекотна погода, вдень до +32 градусів.

В четвер почнеться кількаденна спека / фото УНІАН
В четвер почнеться кількаденна спека / фото УНІАН

У четвер, 29 червня, в Україну прийде суха та спекотна погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook. Завтра в Україні температура повітря протягом дня очікується в межах +27+32 градусів, місцями до +30+34 градусів.

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За інформацією синоптика, завтра можливі локальні дощі, переважно невеликі, але з грозами. Найбільш ймовірні вони у західних областях, на сході України та Дніпропетровщині. На решті території - сухо, сонячно, малохмарно.

У Києві завтра суха сонячна спекотна погода, у столиці очікується вдень +30+32 градуси. До столиці послаблення спеки прийде в неділю.

"Наступного тижня тижні взагалі суттєво похолодає", - підсумувала Діденко.

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