В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик
У Києві завтра буде суха та сонячна спекотна погода, вдень до +32 градусів.
У четвер, 29 червня, в Україну прийде суха та спекотна погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook. Завтра в Україні температура повітря протягом дня очікується в межах +27+32 градусів, місцями до +30+34 градусів.
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За інформацією синоптика, завтра можливі локальні дощі, переважно невеликі, але з грозами. Найбільш ймовірні вони у західних областях, на сході України та Дніпропетровщині. На решті території - сухо, сонячно, малохмарно.
У Києві завтра суха сонячна спекотна погода, у столиці очікується вдень +30+32 градуси. До столиці послаблення спеки прийде в неділю.
"Наступного тижня тижні взагалі суттєво похолодає", - підсумувала Діденко.
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