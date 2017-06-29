В Україні сьогодні до +34°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

08:05, 29 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 червня, в Україні практично без опадів, місцями температура до +34°.

В Україні сьогодні буде спекотно / ozb.co.kr
В Україні сьогодні буде спекотно / ozb.co.kr

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

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На заході України у четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра підніметься до +33°.

У північних областях мінлива хмарність, температура - до +22°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 29 червня / УНІАН
Прогноз на 29 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 червня — Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими.

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