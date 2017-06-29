У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 29 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 червня у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер південно-східний, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:49, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 червня, в Україні практично без опадів, місцями температура до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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