У середу, 28 червня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,0.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / mosttraveledpeople.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на південний схід від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.