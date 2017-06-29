Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,0

09:32, 29 червня 2017
1356
0

У середу, 28 червня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,0.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / mosttraveledpeople.com
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / mosttraveledpeople.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Японії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 117 км на південний схід від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) у результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин