На заході України оголосили штормове попередження

10:30, 29 червня 2017
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Сьогодні, 29 червня, на заході України очікуються грози та сильний вітер.

На заході очікуються грози / УНІАН
На заході очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

"За даними Укргідрометцентру, 29 червня вдень у західних областях місцями грози, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 29 червня, в Україні практично без опадів, місцями температура до +34°.

За інформацією синоптика Наталії Діденко, похолодання прийде до України наступного тижня

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