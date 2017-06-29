У Києві через спеку обмежили рух великовантажного транспорту до 22:00

10:47, 29 червня 2017
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У Києві у зв'язку з підвищенням температури повітря до +28º вводиться обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

У Києві через спеку обмежили рух великовантажного транспорту / УНІАН
У Києві через спеку обмежили рух великовантажного транспорту / УНІАН

Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00, повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".

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Ці зміни запроваджуються згідно з розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".

Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовантажних транспортних засобів обмеження руху по вулично-дорожній мережі столиці.

Нагадаємо, 29 червня в столиці без опадів, вдень до +32°.

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