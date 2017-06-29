У Києві через спеку обмежили рух великовантажного транспорту до 22:00
У Києві у зв'язку з підвищенням температури повітря до +28º вводиться обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00, повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".
В Україні сьогодні до +34°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
Ці зміни запроваджуються згідно з розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".
Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовантажних транспортних засобів обмеження руху по вулично-дорожній мережі столиці.
Нагадаємо, 29 червня в столиці без опадів, вдень до +32°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин