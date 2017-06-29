Кілька штатів США постраждали від торнадо (фото)

У кількох штатах на Середньому Заході пронеслися руйнівні торнадо.

Наслідки торнадо у США / twitter.com @JoshSpreiterTV

Так, у штаті Вісконсін принаймні одна людина отримала травми, зруйновано багато будинків, повалені дерева, передає The Weather Channel.

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У місті Прерібург (Айова) торнадо повалив лінії електропередач і пошкодив кілька господарських будівель. Крім того, одна людина отримала травми.

TORNADO DAMAGE: This is just SW of Farrigut, IA. @WOWT6News pic.twitter.com/6aEq4kzwEP — Josh Spreiter (@JoshSpreiterTV) June 28, 2017

Також мінімум два торнадо пронеслися поруч з містом Стюарт.

Нагадаємо, у травні у результаті торнадо в американському штаті Оклахома загинула людина.