Кілька штатів США постраждали від торнадо (фото)

11:54, 29 червня 2017
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У кількох штатах на Середньому Заході пронеслися руйнівні торнадо.

Наслідки торнадо у США / twitter.com @JoshSpreiterTV
Наслідки торнадо у США / twitter.com @JoshSpreiterTV

Так, у штаті Вісконсін принаймні одна людина отримала травми, зруйновано багато будинків, повалені дерева, передає The Weather Channel.

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У місті Прерібург (Айова) торнадо повалив лінії електропередач і пошкодив кілька господарських будівель. Крім того, одна людина отримала травми.

Також мінімум два торнадо пронеслися поруч з містом Стюарт.

Нагадаємо, у травні у результаті торнадо в американському штаті Оклахома загинула людина.

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