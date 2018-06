Кілька штатів США постраждали від торнадо (фото)

Так, у штаті Вісконсін принаймні одна людина отримала травми, зруйновано багато будинків, повалені дерева, передає The Weather Channel.

У місті Прерібург (Айова) торнадо повалив лінії електропередач і пошкодив кілька господарських будівель. Крім того, одна людина отримала травми.

TORNADO DAMAGE: This is just SW of Farrigut, IA. @WOWT6News pic.twitter.com/6aEq4kzwEP