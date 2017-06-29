У Луганській області від удару блискавки загорівся дах житлового будинку

13:02, 29 червня 2017
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28 червня у селі Плутагар Луганської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа.

У Луганській області блискавка влучила у дах будинку / ДСНС
У Луганській області блискавка влучила у дах будинку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, на момент прибуття рятувальників на місце події спостерігалося горіння даху житлового будинку.

Зазначається, що пожежа, яка знищила дах будинку на площі 100 м. кв., було локалізовано о 18:08 та ліквідовано о 19:10.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Нагадаємо, у селі Загаття Закарпатської області через удар блискавки сталася пожежа у житловому будинку.

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