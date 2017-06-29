На Кубані випав град діаметром до 5 см (фото)

У Мостовському районі Кубані (РФ) випав град діаметром до 5 см.

На Кубані випав великий град / ksenia_abasova92

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС РФ по Краснодарському краю.

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"У Псебайському міському поселенні (сел. Перевалка, сел. Бурний) пройшли опади у вигляді граду діаметром близько 50 мм", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що контролює ситуацію у районі Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю.

Публікація від Свіжі ДТП, р. Краснодар (@krddtp) Чер 27 2017 о 8:16 PDT

Нагадаємо, у Ширинському районі Хакасії (РФ) від великого граду постраждали п'ять осіб.