На Кубані випав град діаметром до 5 см (фото)

14:35, 29 червня 2017
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У Мостовському районі Кубані (РФ) випав град діаметром до 5 см.

На Кубані випав великий град / ksenia_abasova92
На Кубані випав великий град / ksenia_abasova92

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС РФ по Краснодарському краю.

На заході України оголосили штормове попередження

"У Псебайському міському поселенні (сел. Перевалка, сел. Бурний) пройшли опади у вигляді граду діаметром близько 50 мм", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що контролює ситуацію у районі Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю.

Нагадаємо, у Ширинському районі Хакасії (РФ) від великого граду постраждали п'ять осіб.

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