Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Протягом 29-30 червня на річках Закарпатської області очікуються підйоми рівнів води.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, у зв'язку з очікуваними опадами 29-30 червня на річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-0,8 м (на малих водотоках - 0,3-1,0 м) над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Також при сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, у гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

Нагадаємо, у четвер, 29 червня, в Україні практично без опадів, місцями температура до +34°.