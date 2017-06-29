У Львові внаслідок удару блискавки загинули двоє осіб
Госпіталізовано двоє: батька і сина. Сина поклали в реанімацію. Батько зі станом середньої важкості госпіталізовиний в інфарктне відділення.
У Львові внаслідок удару блискавки у дерево біля Левандівського озера постраждало четверо осіб, двоє з яких загинули.
Як передає прес-служба Львівської міськради, на Станції швидкої медичної допомоги повідомили, що загинув чоловік 30 років і дівчинка 9 років. Ще двоє: чоловік 1981 року народження та його син 10 років, - з важкими опіками госпіталізовані у 8-му міську клінічну лікарню.
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“Госпіталізовано двоє: батька і сина. Сина поклали в реанімацію. Батько зі станом середньої важкості госпіталізовиний в інфарктне відділення”, - розповів головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець.
Як повідомляв УНІАН, 28 червня у селі Плутагар Луганської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа.
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