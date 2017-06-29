В Україні завтра без опадів, на півдні та сході синоптики обіцяють 35-градусну спеку (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде жарко.

Завтра в Україні до +35° / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

Читайте також На заході України оголосили штормове попередження

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень до +32°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +32°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 30 червня — Мануїла. Гроза 30 червня — буде гарний урожай. Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.