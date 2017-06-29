У Києві завтра без опадів, вдень температура до +32°

17:00, 29 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 червня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер південний і південно-західний, до 5.8 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 04:49, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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