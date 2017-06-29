Синоптик розповіла, коли в Україні спаде пекельна спека

Останній день червня принесе до України спеку, послаблення якої варто чекати вже на вихідних.

В Україні буде спекотно до вихідних / фото УНІАН

В останній день червня в Україні буде спекотно, температура підніметься до +34 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик

За її прогнозом, послаблення спеки прийде до західних областей України вже в суботу.

"У неділю температура повітря знизиться у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. Там поки що спека лютуватиме", - йдеться у повідомленні Діденко.

А от у Києві з початку наступного тижня взагалі буде холодно - +21+25 градусів.

Як повідомляла Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.