Синоптик розповіла, коли в Україні спаде пекельна спека
Останній день червня принесе до України спеку, послаблення якої варто чекати вже на вихідних.
В останній день червня в Україні буде спекотно, температура підніметься до +34 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
В Україну йде справжня спека: в четвер буде до +34 градусів - синоптик
За її прогнозом, послаблення спеки прийде до західних областей України вже в суботу.
"У неділю температура повітря знизиться у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. Там поки що спека лютуватиме", - йдеться у повідомленні Діденко.
А от у Києві з початку наступного тижня взагалі буде холодно - +21+25 градусів.
Як повідомляла Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.
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