Сєвєродонецьк накрила злива та ураган (фото)

17:08, 29 червня 2017
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У Сєверодонецьку на Луганщині вирує сильна злива та вітер.

Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua
Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua

Як повідомляють місцеві жителі, у місті підтоплені дороги, якими важко пересуватися навіть на автомобілях. Також дощова вода залила центральну площу, постраждали й дахи на багатоповерхівках, передає Depo.Донбас.

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У соцмережах пишуть, що вітер повалив деякі дерева та вивіски. "У Сєвєродонецьку ураган. Злива і град", - написала місцева журналістка Ірина Козирєва і опублікувала фото.

Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua
Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua
Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua
Негода у Сєвєродонецьку / dn.depo.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, 28 червня в селі Плутагарь Луганської області в результаті удару блискавки сталася пожежа.

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