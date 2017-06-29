Українців попередили про грози
Українців попередили про грози у деяких областях.
На заході, півночі, у більшості центральних областей та на півдні України пройдуть грози. Про це повідомляє у Facebook прес-служба ДСНС.
"30 червня вночі у північних, більшості центральних, місцями і в західних, Одеській, Київській, Миколаївській областях та у м. Києві гроза", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляла Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно.
На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.
На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень до +32°. У північних областях практично без опадів, температура - до +32°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +34°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°