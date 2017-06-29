Українців попередили про грози

17:27, 29 червня 2017
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Українців попередили про грози у деяких областях.

Грози очікуються вночі / фото УНІАН
Грози очікуються вночі / фото УНІАН

На заході, півночі, у більшості центральних областей та на півдні України пройдуть грози. Про це повідомляє у Facebook прес-служба ДСНС.

"30 червня вночі у північних, більшості центральних, місцями і в західних, Одеській, Київській, Миколаївській областях та у м. Києві гроза", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляла Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах буде спекотно. 

На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень до +32°. У північних областях практично без опадів, температура - до +32°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +34°.

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