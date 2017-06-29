В Польщі лютують бурі зі зливами: у Варшаві поламані дерева, потрощені автівки, знесені дахи (відео)
Влада Польщі попереджає про можливість зникнення струму або гарячої води.
Через зливи та шквальний вітер у Польщі повалені дерева і знеструмлені будинки.
Як йдеться в сюжеті ТСН, Польщу заливає дощами. Країною йдуть бурі, які вже наробили багато лиха і поранили людину.
На заході України оголосили штормове попередження
По всій Варшаві поламані дерева, потрощені автівки, знесені дахи. Влада попереджає, що може зникати струм або гаряча вода.
Через зливи та шквальний вітер у Польщі повалені дерева і знеструмлені будинки
Як повідомляв УНІАН, завтра, за даними ДСНС, на заході, півночі, у більшості центральних областей та на півдні України очікуються грози.
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