У Луцьку вирує буря (фото, відео)

19:08, 29 червня 2017
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Шквальний вітер, повалені дерева, пошкоджені тролейбусні лінії та лінії електромереж: так почалася негода у Луцьку. 

29 червня близько 16:30 сильний дощ з вітром накрив місто.

На проспекті Відродження біля ресторану "Золотий дракон" звалило дерево, передають "Волинські новини". Гілки з дерева розкидані й на території меморіалу.

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На вулиці Ковельській повалені дерева, пошкоджена тролейбусна лінія, та лінія електромереж. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Ютовець, застерігаючи водіїв оминати цю дорогу.

Наслідки негоди також помітні на вулиці Львівській. "Здоровена липа впала прямо на проїзджу частину!" - написала у Facebook Вікторія Возняк‎.

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 червня у Сєверодонецьку на Луганщині вирує сильна злива та вітер.

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