У Луцьку вирує буря (фото, відео)
Шквальний вітер, повалені дерева, пошкоджені тролейбусні лінії та лінії електромереж: так почалася негода у Луцьку.
29 червня близько 16:30 сильний дощ з вітром накрив місто.
На проспекті Відродження біля ресторану "Золотий дракон" звалило дерево, передають "Волинські новини". Гілки з дерева розкидані й на території меморіалу.
Київ накрила страшна злива (фото, відео)
На вулиці Ковельській повалені дерева, пошкоджена тролейбусна лінія, та лінія електромереж. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Ютовець, застерігаючи водіїв оминати цю дорогу.
Наслідки негоди також помітні на вулиці Львівській. "Здоровена липа впала прямо на проїзджу частину!" - написала у Facebook Вікторія Возняк.
Як повідомляла Погода УНІАН, 29 червня у Сєверодонецьку на Луганщині вирує сильна злива та вітер.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин