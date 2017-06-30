В Україні сьогодні без опадів, місцями до +35° (карта)

08:05, 30 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 червня в Україні практично без опадів, місцями температура до +35°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень стовпчик термометра підніметься до +32°.

У північних областях практично без опадів, температура - до +32°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +34°.

Прогноз на 30 червня / УНІАН
Прогноз на 30 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 червня — Мануїла. Гроза 30 червня — буде гарний урожай. Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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