Внаслідок ударів блискавок в Україні загинули чотири людини (відео)

З 29 червня в Україні внаслідок ударів блискавок загинули чотири людини.

В Україні внаслідок ударів блискавки загинули чотири людини / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У період з 29 на 30 червня на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинуло 4 особи та постраждало 2 особи", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, через негоду сталося повалення 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків та 50 об’єктів соціально-побутової сфери.

Зокрема, у Волинській області від удару блискавки загинуло 2 дітей (2002 та 2005 р.н.), у чотирьох районах пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 54 приватних житлових будинках та 36 об’єктах соціально-побутової сфери, повалено 77 дерев.

У Закарпатській області у 3 районах області сталося повалення 9 дерев, у Чернівецькій області у п’яти районах пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 20 приватних житлових будинках та 13 об’єктах соціально-побутової сфери, повалено 111 дерев.

На Львівщині від удару блискавки загинуло 2 особи, з них 1 дитина (2008 р.н.) та постраждало 2 особи.

У Рівненській області постраждала 1 дитина (2009 р.н.), у двох районах пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 11 приватних житлових будинках та на 1 об’єкті соціально-побутової сфери, повалено 19 дерев.

Нагадаємо, 28 червня у селі Плутагар Луганської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа.