Наслідки негоди в Україні: майже 900 населених пунктів залишилися без світла (відео)

Через дощі та сильний вітер без світла залишився 881 населений пункт у 10 областях України.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях, а саме: Волинська – 236 н. п., Хмельницька – 262 н. п., Львівська – 135 н. п., Чернівецька – 76 н. п., Тернопільська – 69 н. п., Вінницька – 37 н. п., Житомирська – 28 н. п., Рівненська – 22 н. п., Київська – 15 н. п. та Луганська – 1 н. п.", - йдеться в повідомленні.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, з 29 червня в Україні внаслідок ударів блискавок загинули чотири людини.