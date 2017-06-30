Наслідки негоди в Україні: майже 900 населених пунктів залишилися без світла (відео)
Через дощі та сильний вітер без світла залишився 881 населений пункт у 10 областях України.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні без опадів, місцями до +35° (карта)
"Через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях, а саме: Волинська – 236 н. п., Хмельницька – 262 н. п., Львівська – 135 н. п., Чернівецька – 76 н. п., Тернопільська – 69 н. п., Вінницька – 37 н. п., Житомирська – 28 н. п., Рівненська – 22 н. п., Київська – 15 н. п. та Луганська – 1 н. п.", - йдеться в повідомленні.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Негода залишила без світла сотні населених пунктів
Нагадаємо, з 29 червня в Україні внаслідок ударів блискавок загинули чотири людини.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 75 %
Тиск: 766 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин