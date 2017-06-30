Через потужну зливу екстрені служби Берліна перейшли на режим НС (фото, відео)

10:58, 30 червня 2017
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У Берліні (Німеччина) 29 червня протягом кількох годин йшов проливний дощ, який підтопив вулиці і деякі станції метро.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через негоду екстрені служби міста перейшли на роботу в режимі надзвичайної ситуації, передає DW з посиланням на міську службу протипожежного захисту.

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Через підтоплення був повністю закритий міський автобан A100, що відноситься до п'ятірки найбільш завантажених швидкісних автомагістралей країни.

Крім того, під загрозою підтоплення опинилися деякі станції метро і столичний аеропорт Тегель. Частина рейсів була перенаправлена для посадки в інший берлінський аеропорт Шенефельд.

Також екстрені служби отримали близько 600 дзвінків через підтоплення підвалів будинків.

У зв'язку з негодою штормове попередження оголосили по всій півночі Німеччини.

Нагадаємо, у травні сильні зливи накрили Берлін. Дощ супроводжувався сильним поривчастим вітром, який ламав дерева, зривав дроти і виривав у людей парасольки.

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