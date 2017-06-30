Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)

12:00, 30 червня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде спекотно, у суботу на заході пройдуть дощі.

В Україні на вихідних буде спекотно / 7-themes.com
В Україні на вихідних буде спекотно / 7-themes.com

У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +16°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +15°...+27°.

У Львові завтра пройде дощ, вночі - +11°, вдень +19°. У неділю сонячно, +11°...+23°.

В Україні сьогодні без опадів, місцями до +35° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +20°, злива. У неділю вночі +13°, вдень +24°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +16°...+33°. У неділю до +26°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю +19°...+31°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +23°, вдень +34°. У неділю +19°...+30°, сонячно.

Прогноз на 1 липня / УНІАН
Прогноз на 1 липня / УНІАН
Проноз на 2 липня / УНІАН
Проноз на 2 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +21°, вдень +35°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +19°...+31°.

У Сімферополі завтра ясно, +21°...+35°. У неділю +19°...+37°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +34°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +22°, вдень +35°. У неділю температура до +35°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +23°, вдень +36°. У неділю +20°...+35°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу гроза, температура до +24°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +21°.

У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +12°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +11°, вдень до +25°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю температура вдень +24°, сонячно.

У Сваляві завтра очікуються опади, +21°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +12° ...+24°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +21°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +31°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +21° ...+33°. У неділю до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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