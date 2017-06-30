Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними практично у всіх регіонах України буде спекотно, у суботу на заході пройдуть дощі.
У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +16°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +15°...+27°.
У Львові завтра пройде дощ, вночі - +11°, вдень +19°. У неділю сонячно, +11°...+23°.
В Україні сьогодні без опадів, місцями до +35° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +20°, злива. У неділю вночі +13°, вдень +24°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +16°...+33°. У неділю до +26°, пройде дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю +19°...+31°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +23°, вдень +34°. У неділю +19°...+30°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +21°, вдень +35°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +19°...+31°.
У Сімферополі завтра ясно, +21°...+35°. У неділю +19°...+37°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +34°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +22°, вдень +35°. У неділю температура до +35°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +23°, вдень +36°. У неділю +20°...+35°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу гроза, температура до +24°. У неділю без опадів, вночі +9°, вдень +21°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +12°, вдень +23°. У неділю без опадів, вночі +11°, вдень до +25°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю температура вдень +24°, сонячно.
У Сваляві завтра очікуються опади, +21°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +12° ...+24°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +21°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +31°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +21° ...+33°. У неділю до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°